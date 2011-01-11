Троє курсантів університету внутрішніх справ попалися на грабежах

5 січня 2011 р. прокуратура Дніпропетровської області направила до суду кримінальну справу, порушену проти трьох курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які скоїли ряд грабежів та розбоїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Двадцятирічних хлопців обвинувачено у розбоях та грабежах, які вони скоїли у період з 8 березня по 11 квітня 2010 р. із застосуванням насилля (у двох випадках небезпечного для життя потерпілого) та заволоділи майном трьох громадян на загальну суму понад 13 тис. грн.

Судом зловмисникам обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Підсудним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.