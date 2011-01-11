У Луцьку пам'ятник знак Бандері обмалювали свастикою

У Луцьку невідомі намалювали свастику на освяченому камені, встановленому на місці майбутнього пам`ятника провіднику ОУН-УПА Степану Бандері. Знаки намальовані червоною фарбою на трьох боках каменю.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області, відразу після повідомлення про розмалювання каменю на місце події прибув наряд міліції, але зловмисників вони не застали. Наразі їх розшукують. Цю подію правоохоронці кваліфікують як дрібне хуліганство згідно з Кодексом законів України про адміністративні правопорушення.

Коментуючи цю подію сьогодні на прес-конференції, Луцький міський голова Микола РОМАНЮК зауважив, що, "незалежно від того, який це пам`ятник, чи це місце під пам`ятник, але якщо це зроблено, то цьому треба давати оцінку...".

*** Пам`ятник знак - символічний камінь на місці майбутнього пам`ятника провіднику ОУН-УПА С.Бандері було встановлено у серпні 2008 перед Луцьким міський РАЦСом.