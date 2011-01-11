Поняття "статутний фонд" замінюється на "статутний капітал"

Янукович підписав закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу” (щодо заміни поняття “статутний фонд” поняттям “статутний капітал”) Про це повідомляє прес-служба Глави держави. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня 2010 року. Законом внесено зміни до ряду законодавчих актів України, замінивши в них поняття “статутний фонд”, поняттям “статутний капітал”.

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