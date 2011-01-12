Україна стала «срібним призером» у боргах перед МВФ

Україна, за даними на 6 січня 2011 року, продовжує залишатися другим за сумою виділених коштів за діючими кредитами stand-by позичальником Міжнародного валютного фонду (МВФ) з сумою виділених коштів 9,25 млрд. SDR (14,2 млрд. дол. США) після Румунії - 9,8 млрд. SDR.

Відповідні дані обнародувано на сайті МВФ.

Третім позичальником за величиною виділених коштів є Греція – 9,13 млрд. SDR.

На 6 січня МВФ здійснює кредитування України за кредитом stand-by в обсягу 10 млрд. SDR (1 SDR = приблизно 1,52 дол.), який є третім за обсягом після виділених Греції та Румунії.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 р. ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.