Російський газ для України може подорожчати?

Ціна природного газу, що поставляється в Україну російським ВАТ «Газпром», у II-III кварталах 2011 року може зрости на 6,1% - до 280 дол. за тис. куб. м порівняно з 264 дол. за тис. куб. м у I кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав колишній уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я прогнозую, що в II-III кварталах ціна, напевно, буде вище – десь 280 доларів і, може, дещо вище», - сказав він.

Також експерт додав, що контракти на поставку газу в Україну необхідно переглядати, і назвав помилковою позицію уряду України, який хоче змінити тільки формулу формування ціни, а не контракти.

«Думаю, помилковою є позиція уряду переглянути тільки формулу - необхідно переглядати докорінно… враховувати всі нюанси і будувати новий формат взаємодії», - додав експерт.

Як повідомлялося, згідно з підписаними у січні 2009 року російсько-українськими газовими контрактами на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, зросла до 305,68 дол. за тис. куб. м порівняно з 208,12 дол. за тис. куб. м у четвертому кварталі 2009 року.

Завдяки підписаним у квітні 2010 року харківським угодам, у другому кварталі 2010 року ціна газу, що імпортується НАК «Нафтогаз України», за даними Міністерства економіки, знизилася до 232,86 дол. за тис. куб. м, у третьому вона становила 248,72 дол. за тис. куб. м, у четвертому – 252,11 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, що імпортується в Україну, становитиме 264 дол. за тис. куб. м.

У той же час у законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, що імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.