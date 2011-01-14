Затримано чоловіка, який пограбував дітей-щедрівників

У Вінниці міліція затримала чоловіка, який учора, 13 січня, пограбував трьох дітей-щедрівників.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області, зловмисник, 32-річний вінничанин, раніше вже мав проблеми із законом і був неодноразово засуджений.

За даними МВС, діти з однієї родини – 6-річна дівчинка і двоє її старших братів 8-и і 17-и років – заходили у квартири багатоповерхівок, вітаючи господарів із Щедрим Вечором.

В одній із квартир їм відчинив двері чоловік напідпитку. Господар одразу повів себе агресивно, однак щедрівку дослухав до кінця. Дітей він пригостив цукерками і зачинив за ними двері. Однак за декілька хвилин він наздогнав щедрівників на вулиці і силою відібрав у них гроші – 69 гривень.

Батьки дітей зателефонували на «гарячу лінію» 102, і незабаром правоохоронці затримали зловмисника. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу.