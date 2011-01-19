Донецькі екологи: жителів міста знову водять за ніс

Громадські організації Донецька заявляють про незаконність проведення громадських слухань із приводу планів будівництва в місті сміттєспалювального заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві 11 громадських організацій м. Донецька щодо намірів міської влади побудувати на околиці міста «Завод із виробництва енергії з відходів».

У заяві зазначається, що 14 січня 2011 року в «Муніципальній газеті», що є органом Донецької міськради, опубліковано оголошення про проведення громадських слухань - обговорення детального плану території для будівництва «Заводу із виробництва енергії з відходів» в урочищі Чулковка. Слухання призначено на 22 січня.

У документі йдеться, що оголошення про дату проведення слухань дано з порушенням закону: оголошення вийшло за 8 днів до слухань, а повинно публікуватися за місяць.

Крім того, організації стверджують, що громадськість не отримала можливості ознайомитися з проектом будівництва заводу.

У заяві підкреслюється, що екологічні організації зібрали експертні групи, щоб вивчити передбачуваний проект заводу й перевірити, наскільки він безпечний, чи можна буде контролювати його викиди. Проте впродовж 2010 року представники інвестора будівництва й місцевих органів влади «годували» екологів обіцянками надати проект, пройти державну й громадську експертизу, провести слухання, й лише після цього вирішувати, будувати завод чи ні.

«Жителів міста знову «водять за ніс», намагаючись за спиною «протягнути» проект розміщення та будівництва сміттєспалювального заводу», - вважають громадські діячі.

Вони підкреслюють, що, не маючи ніякої інформації про цей проект, представники громадськості не зможуть у ході слухань протягом декількох годин об`єктивно його оцінити.

Автори заяви переконані, що завод завдаватиме серйозну шкоду навколишньому середовищу й здоров`ю городян. «На цьому заводі планується спалювати щорічно сотні тисяч тонн сміття. Відповідно, треба фільтрувати мільйони кубометрів небезпечних і непередбачуваних продуктів горіння, захоронювати тонни отруйної води й золи», - вважають громадські організації.

У зв`язку з цими вони вимагають від влади міста не проводити незаконні слухання 22 січня; надати громадськості проект детального плану території, а також проект самого заводу для обговорення й експертизи; обов`язково врахувати громадську думку при вирішенні питання про будівництво такого заводу на території міста.

Громадські діячі також закликали жителів Донецька «перетворити так звані громадські слухання 22 січня на акцію протесту».

Заяву підписали представники громадських організацій: «Ні сміттєспалювальному заводу в Донецьку!», Центр сталого розвитку «Роза вітрів», «Донецький екологічний рух», «Громадянський контроль», «Екологічне співтовариство Донбасу» та ін.