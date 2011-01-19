Азаров: 100 млрд. грн. інвестицій дадуть прибуток у наступний бюджет

Залучення 100 млрд. грн. державних, приватних і кредитних інвестицій на розвиток економіки у поточному році дадуть у бюджет в 2012-му році 30-40 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».

«На 2011 рік ми планує приблизно 100 млрд. виділити всіх ресурсів - державних, приватні, кредитових на розвиток економіки. Ці 100 мільярдів дадуть нам вже в 2012 році 30-40 мільярдів надбавки доходів бюджету», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді заявляли про намір залучити на розвиток економіки України в 2011 році в цілому до 100 млрд. грн. інвестиційних коштів.