Хресну ходу в Херсоні очолили архієпископ і міський голова

В Херсоні з нагоди Водохреща відбулася хресна хода.

Як передає кореспондент УНІАН, після святкової літургії близько 300 парафіян Свято-Катериненського собору пройшли хресною ходою через парк Слави на набережну, де відбувся святковий молебень та обряд освячення вод Дніпра.

Свято продовжилось хресною ходою віруючих від Свято-Духівського кафедрального собору по центральних вулицях Херсона до храму Георгія Побідоносця на Набережній. Очолили хресну ходу архієпископ Херсонський і Таврійський ІОАНН та міський голова Володимир САЛЬДО.

Загалом у заході взяли участь понад 500 херсонців.

Архієпископ Херсонський і Таврійський провів на набережній святковий молебень з водосвяттям, в якому взяли участь священнослужителі багатьох храмів міста, молебень супроводжувався запуском голубів, які символізують сходження з неба Бога-Духа Святого та співом церковного хору.

Окрім того, на набережній Дніпра біля пам’ятника Першим корабелам пройшов святковий молебень.