У Севастополі розпочали процедуру банкрутства двох російських підприємств

Розпочато процедуру банкрутства Будівельного управління Чорноморського флоту РФ і ВАТ «Лазаревське адміралтейство», яке також має російську юрисдикцію, які заборгували Пенсійному фонду України в місті Севастополі понад 12 млн грн.

Про це в прямому ефірі Севастопольської регіональної державної ТРК заявив керівник Головного управління ПФУ в Севастополі Юрій КУЛЬКОВ.

«Протягом 2-х останніх років було зроблено багато зусиль, щоб не доводити ці підприємства (БУ ЧФ РФ і ВАТ «Лазаревське адміралтейство»- УНІАН) до банкрутства. Сьогодні там працюють люди: одні залежать від зарплати, інші - пенсіонери - розраховують на перерахунок пенсій. Але такі перерахунки можна зробити тільки в тому випадку, якщо будуть в повному обсязі сплачені страхові внески в пенсійний фонд. Врешті-решт, було ухвалене рішення розпочати процедуру банкрутства цих підприємств», - сказав Ю. КУЛЬКОВ.

Він нагадав, що БУ ЧФ заборгувало фонду 12 млн грн - половину «пенсійної» заборгованості по місту серед підприємств і організацій.

«Це суттєві кошти для Пенсійного фонду - половина всієї заборгованості перед фондом, яку мають підприємства Севастополя. Тому в результаті процедури банкрутства, звичайно, ми розраховуємо отримати кошти і від Будівельного управління ЧФ РФ, і від ВАТ «Лазаревське адміралтейство», - заявив керівник ГУ ПФУ в місті Севастополі.

«Це потрібно не тільки для поповнення бюджету Пенсійного фонду, а й - найголовніше, - для того, щоб ті пенсіонери та наймані працівники, які працювали на цих підприємствах, змогли ці періоди врахувати в пенсійний стаж, врахувати до страхового стажу. І тоді вони можуть розраховувати на перерахунок пенсій», - додав Ю. КУЛЬКОВ.

При цьому він підкреслив, що і Будівельне управління ЧФ РФ, і ВАТ «Лазаревське адміралтейство» у 2010 році «значно збільшили свої борги», в результаті чого в грудні минулого року Господарський суд Севастополя ухвалив рішення про початок процедури санації оголошеного банкрутом флотського підприємства.