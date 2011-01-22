Перелік підстав для позапланової податкової перевірки

Кабінет міністрів України затвердив перелік підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість (ПДВ) для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування даного податку.

Даний перелік закріплений урядовою ухвалою (№1238 від 27 грудня 2010 р.), текст якої оприлюднений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з ухвалою, цей перелік передбачає такі підстави перевірки, як: порушення справи про банкрутство платника ПДВ і/або його постачальників; наявність різниці між сумою податкового кредиту, сформованого платником, і сумою податкових зобов`язань його контрагентів, які не усунені за наслідками проведення камеральної перевірки.

Крім того, підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки є відсутність даних у податковій звітності платника про здійснення впродовж попередніх 12 місяців (для платників податку з квартальним звітним періодом - впродовж попередніх 4 місяців) операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка ПДВ, або наявність даних про те, що об`єм таких операцій становить менше 50% загального об`єму постачань.

Також перевірка може бути здійснена у випадку, якщо платник податку не відповідає жодному з наступних критеріїв: у кожному з останніх 4 звітних податкових періодів (кварталів) чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником, перевищує 20 осіб і середня зарплата всіх працівників не менше ніж у 2,5 раза перевищує мінімально встановлений законодавством рівень; має основні фонди для здійснення діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередніх 12 календарних місяців; рівень визначення податкового зобов`язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до об`ємів одержаних доходів) є вищим середнього по галузі в кожному з останніх 4 звітних податкових періодів (кварталів).

Підставою для перевірки також визначена відсутність впродовж попередніх 24 послідовних звітних податкових періодів (місяців) (для платників податку з квартальним звітним періодом - впродовж попередніх 8) документальних планових перевірок і наявність документально підтвердженої інформації про порушення платником норм податкового законодавства.

Ухвала є чинною з 1 січня 2011 року.