На завтра синоптики обіцяють хуртовини

Завтра у південній частині України, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, у Криму та Приазов'ї з дощем, вночі сильні опади.

Місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, снігові замети, ожеледь та пориви вітру 15-20 м/с, у Криму до 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території місцями невеликий сніг. На дорогах України ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя 10-13° морозу, вдень 1-7° морозу; у Криму та Приазов'ї протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні Криму до 6° тепла.

У Київській області у понеділок очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.