Іноземці не зможуть купувати сільгоспземлі в Україні

Іноземні громадяни, особи без громадянства, підприємства, засновані за участі іноземних фізичних і юридичних осіб, іноземні юридичні особи і іноземні держави не можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться у проекті закону “Про ринок земель”, опублікованому на сайті Державного агентства земельних ресурсів України.

Документом передбачається, що земельні ділянки сільгосппризначення, придбані у власність даними особами, підлягають відчуженню впродовж одного року з дати придбання. Якщо дані земельні ділянки не були відчужені впродовж одного року, вони підлягають примусовому відчуженню на земельних торгах.

Згідно з документом, землі сільгосппризначення можуть купувати лише громадяни України, юридичні особи, засновані згідно із законодавством України, держава в особі спеціалізованої установи або територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, законопроект "Про ринок земель" планується прийняти у Верховній Раді України у першому кварталі 2011 року. Відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».