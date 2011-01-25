ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України до 4%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році сповільниться до 4% з 4,5% в 2010 році. Про це говориться в оновленому квартальному економічному звіті ЄБРР, опублікованому на сайті банку.

Згідно зі звітом, банк знизив оцінки ВВП України в 2010 і 2011 роках, порівняно з оцінками, оприлюдненими в жовтні 2010 року, на 0,5 п.п.