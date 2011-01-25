Донецька міліція обіцяє 100 тисяч за інформацію про маніяка-вбивцю

Міліція Донецької області оголосила нагороду в 100 тис. грн. за інформацію про маніяка-насильника, який скоїв кілька вбивств.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Правоохоронці розшукують злочинця, який підозрюється у ряді злочинів, скоєних на сексуальному грунті, про що неодноразово інформувалася громадськість, через ЗМІ було поширено його фоторобот. Невстановлений зловмисник не тільки насилував свої жертви, але й у деяких випадках вбивав їх.

Співробітниками міліції була встановлена причетність розшукуваного до двох злочинів, скоєних у 2010 році, а після проведення низки біологічних експертиз (ДНК-досліджень) на його рахунок було віднесено ще кілька аналогічних злочинів минулих років, що числяться нерозкритими. Вік його жертв - від 18 до 25 років.

В УВС зазначили, що з метою збереження життя і здоров`я жительок регіону, враховуючи небезпеку діянь злочинця, міліцією здійснюються посилені заходи щодо його встановлення і затримання, відпрацьовуються численні версії, для підтвердження чи спростування яких перевіряється широке коло осіб.

При цьому одним із важливих джерел отримання доказу причетності до злочинного діяння є висновки різних експертиз, які проводяться науково-дослідним експертно-криміналістичним центром ГУМВС області. З цією метою правоохоронці пропонують деяким чоловікам (певного віку, зросту, зовнішності, комплекції або за іншим критерієм) добровільно дати відбитки пальців рук і матеріал для ДНК-тесту. У разі негативного результату, тобто при неспівпадінні даних із наявними зразками, всі одержані від громадян матеріали досліджень знищуються, говориться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що керівництво УВС вдячне громадянам, які добровільно пройшли процедуру експертизи, за розуміння і непротидію напруженій роботі всіх служб і підрозділів міліції, спрямованій на розкриття цих тяжких злочинів.

УВС звертається до всіх, кому що-небудь відоме про розшукуваного злочинця, негайно повідомити про це міліцію. Винагорода у розмірі 100 тис. грн. за надання інформації, що допоможе затримати злочинця, гарантується.