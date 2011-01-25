МВФ готує десант в Україну

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну з 1 по 11 лютого цього року.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.

«У період з 1 по 11 лютого Україну відвідає Місія МВФ під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА для проведення дискусій про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by”, – говориться в заяві.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.