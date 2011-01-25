На Львівщині у металобрухт намагалися здати водонапірну башту

У дачному масиві одного із селищ Дрогобицького району Львівської області невідомі намагалися викрасти і здати на металобрухт водонапірну башту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськості МВС України, злодії вже спиляли три стійки, залишилася лише одна і можна було розпилювати метал на шматки, щоб здати на металобрухт.

Пізніше з ясувалося, що троє чоловіків отримали замовлення у пункті прийому металобрухту. У результаті чого "під приціл" зловмисників потрапила водонапірна башта.

Наразі стосовно злодіїв порушено кримінальну справу.