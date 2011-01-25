36-річна жінка викинулася з вікна 5-го поверху

У Севастополі загинула 36-річна жінка, викинувшись з вікна власної квартири на 5-му поверсі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі. За інформацією міліції, до Гагарінського районного відділу міського УМВС надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків на проспекті Жовтневої революції виявлено труп 36-річної жінки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво райвідділу. «Було встановлено, що жінка покінчила життя самогубством, виплигнувши з вікна своєї квартири, розташованої на 5-му поверсі п`ятиповерхового будинку. За даним фактом проводиться перевірка», - повідомили в УМВС.