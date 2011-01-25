Азаров обіцяв розібратися, чому переділили ринок сміття в Одесі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв розібратися з проблемами, що виникли у німецької компанії "Remondis", яка займалася вивезенням сміття в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з німецькими бізнесменами, у відповідь на заяву представника компанії "Ремондіс Україна", що входить у німецьку групу "Remondis", котрий повідомив, що нове керівництво Одеси в односторонньому порядку розірвало договір про роботу компанії в місті.

«Я вам обіцяю, що ми обов`язково розберемося із вашою ситуацією і перевіримо законність дій адміністрації», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому представник компанії підкреслив, що єдиною умовою розірвання договору могло стати неналежне виконання "Ремондіс Україна" своїх зобов`язань. Але компанія працювала виключно за умовами договору.

«Я можу сказати, що ми до останнього моменту надавали послуги належним чином. Ми працювали за умовами контракту», - сказав представник компанії.

Нагадаємо, що дію договору про роботу компанії "Ремондіс Україна" було припинено органами місцевого самоврядування Одеси після того, як мером міста став висуванець Партії регіонів Олексій КОСТУСЄВ.

15 січня компанія оприлюднила заяву про протиправне її витіснення керівництвом Одеської мерії з міського ринку послуг зі збору й вивезення твердих побутових відходів на користь компанії «Союз», якою володіє бізнесмен і політик Ігор МАРКОВ.

*** ТОВ "Ремондіс Україна" входить у німецьку групу "Remondis", яка є світовим лідером у сфері поводження з відходами. В Україні "Remondis" надає послуги щодо поводження з відходами з 2008 року. Дочірні підприємства і регіональні підрозділи ТОВ "Ремондіс Україна" видаляють побутові відходи 2,4 млн жителів у 7 містах України. Кількість співробітників компанії в Україні перевищує 600 осіб.

Відкриття структурного підрозділу ТОВ "Ремондіс Україна" в Одесі відбулося за безпосереднього сприяння дипломатичної місії Федеративної Республіки Німеччини в Україні. Одеський структурний підрозділ ТОВ "Ремондіс Україна" розпочав операційну діяльність 1 лютого 2010 року (через 14 календарних днів з моменту підписання договору на надання послуги). Кількість жителів, які обслуговуються компанією району становить близько 100 тисяч осіб, що відповідає долі ринку в 10%.