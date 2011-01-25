В аеропорту "Харків" вжито заходів підвищення безпеки

У Міжнародному аеропорту «Харків» вжито заходів для підвищення безпеки пасажирів.

Як повідомили УНІАН в адміністрації аеропорту, це зроблено у зв`язку з терактами в російському аеропорту «Домодєдово».

За інформацією заступника генерального директора з авіаційної безпеки ТОВ «Нью Системс АМ» (оператора аеропорту) Сергія МАКОЦЕБИ, на виконання настанови заступника міністра транспорту - голови Державіаадміністрації в аеропорту «Харків» запроваджений підвищений стан загрози, згідно з яким виконуються комплекс додаткових заходів щодо підвищення безпеки пасажирів, повітряних суден, об`єктів аеропорту.

Згадані дії запроваджені аеропортом спільно з правоохоронними органами.

Зокрема, в аеропорту посилено патрулювання аеровокзалів і охорону повітряних судів, радіонавігаційних об`єктів аеропорту, а також обмежено доступ сторонніх до аеровокзалів.

Крім того, проводиться перевірка документів, які підтверджують особу - відвідувача аеровокзалу, посилена інтенсивність контролю безпеки пасажирів, членів екіпажів, їхніх ручних поклаж, багажу і вантажу, що відправляється з аеропорту. Здійснюється також комплекс спеціальних організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення безпеки пасажирів.