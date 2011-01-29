Мера Олександрівки впіймали на хабарі

Сьогодні працівники УБОЗ в Черкаській області при одержанні 10 тис. грн. хабара затримали мера одного з міст Кіровоградської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, ці гроші посадовець вимагав за надання в аренду ставків у бізнесменів із Черкаської області. Передача грошей відбулась в кафе на кордоні між двома областями.

Наразі хабарник затриманий. Обласною прокуратурою Черкащини вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, затриманим є мер міста Олександрівка Кіровоградської області.