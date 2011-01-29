Мера Олександрівки впіймали на хабарі
17:43, 29 січня 2011Суспільство
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Й хабара того 10 тисяч...
Сьогодні працівники УБОЗ в Черкаській області при одержанні 10 тис. грн. хабара затримали мера одного з міст Кіровоградської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, ці гроші посадовець вимагав за надання в аренду ставків у бізнесменів із Черкаської області. Передача грошей відбулась в кафе на кордоні між двома областями.
Наразі хабарник затриманий. Обласною прокуратурою Черкащини вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.
Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, затриманим є мер міста Олександрівка Кіровоградської області.
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