В Черкасах до Шевченківських днів створять театральний епос

У Черкасах здійснять постановку поеми українського поета Богдана Стельмаха «Тарас». Цю подію приурочать до 150-річчя з дня смерті Тараса Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, постановником вистави буде режисер Сергій ПРОСКУРНЯ. За задумом режисера-постановника, , щоби створювати одну виставу на рік, починаючи з останньої, – від смерті до народження. Упродовж 4 років – до 2014 – у Черкасах ставитимуть по одній виставі, а вже 2014 року у Черкасах можна буде переглянути усі частини. Цього року глядачі побачать четверту частину поеми «Тарас: слава», прем’єра якої запланована на 10 березня.

“Майбутнє старовинних міст України – у підтримці та актуалізації історичної пам’яті. Це велика праця – відповідальність перед предками заради нащадків. Сьогодні цю працю необхідно проводити методами сучасного менеджменту, у тому числі, й менеджменту культури. А значить – створювати культурні бренди, – зазначив С.ПРОСКУРНЯ. - Саме таким, визначальним для Черкас, брендом є постать Тараса Григоровича Шевченка. Увесь світ знає, що Прага – місто Франца Кафки, Аугсбург – місто Бертольда Брехта, а Зальцбург – місто Моцарта”.

Реалізація проекту «Тарас» відбувається за підтримки міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА. На його думку, ця театральна постановка є шансом для Черкащини нагадати про себе, цей проект має залучити до нас тисячі людей – шанувальників творчості Шевченка або тих, хто хоче відкрити його для себе.

Очікується, що у театральному епосі «Тарас» візьме участь увесь творчий склад Черкаського обласного академічного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка.