Невеликий сніг очікується на сході України

Завтра вночі на півночі Лівобережжя, а вдень у східній частині України місцями очікується невеликий сніг.

На дорогах України ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці у західній та південній частині України місцями тумани. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, у Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей 13-18° (при проясненнях до 20° морозу); вдень 1-6° морозу (на Закарпатті близько 0°); на південному узбережжі Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.