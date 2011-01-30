Для догляду поховань за кордоном будуть створені молодіжні табори

Львівська обласна рада ініціює упорядкування українських поховань за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, створюватимуться відповідні молодіжні табори, а для обліку поховань українські експерти, науковці працюватимуть в іноземних архівах.

Напрацювання постійної комісії з міжнародного і транскордонного співробітництва та зв`язків з українцями за кордоном Львівської облради стануть основою регіональної програми «Пам`ять. Пошук і впорядкування українських поховань за кордоном на 2011 рік».

Як ідеться у повідомленні, на етнічних українських землях, що зараз є територією Польща, знаходиться понад тисяча українських цивільних кладовищ. Вони залишилися без догляду і перебувають у занедбаному стані. Також уваги потребують поховання українців на території Росії та Казахстану, де захоронені репресовані і депортовані українці.

Загалом українські поховання є на території Польщі, Росії, Словаччини, Чехії Австрії, Німеччини, Франції, Румунії, Італії, Великої Британії, Канади, США.