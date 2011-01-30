Німеччина розраховує на казахські цинк, мідь і молібден

Німеччина веде переговори з Казахстаном про постачання рідкісних корисних копалин з цієї центральноазіатської країни, повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела в німецьких урядових і ділових колах.

"Переговори на ранній стадії. Федеральний союз німецьких промисловців розглядає можливість укладення попередніх угод з казахською стороною", - зазначають джерела агентства. Вони також повідомляють, що німецька сторона зацікавлена в доступі до природних ресурсів Казахстану, а казахська - в отриманні технологій, що дозволяють видобувати і переробляти корисні копалини.

Казахстан поряд з Китаєм, зауважує РосБізнесКонсалтинг, має унікальні запаси рідкісних природних ресурсів: урану, цинку, хрому, золота, міді, молібдену і заліза. Країна також багата на природний газ і нафту.