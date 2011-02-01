Митники вилучили партію діамантів і сапфірів

00:24, 01 лютого 2011
Суспільство
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В українця, який прибув з Туреччини

Співробітники митниці і СБУ вилучили велику партію незадекларованих діамантів і сапфірів в українця, який прибув до аеропорту Сімферополя зі Стамбулу.

Як передає кореспондент УНІАН, громадянин України зазначив у митній декларації, що має при собі 3,6 тис. доларів і везе вставки з кубічного цирконію і 140 кг огранованих каменів із синтетичного матеріалу таїландського походження, загальною вартістю 25 тис. доларів.

Пасажир надав інвойси (документ, що видається продавцем покупцеві й містить перелік товарів, їх кількість і ціну) на товари, що були в чотирьох сумках. Проте увагу митників і співробітників СБУ привернув рюкзак.

«У рюкзаку було виявлено 20 штук діамантів середнього розміру загальною масою 7,6 карата, діаманти малого розміру загальною масою 43,9 карата, сапфіри загальною масою 46,6 карата, а також документи: інвойс, вантажний експортний документ, інвойс-специфікація», - говориться в прес-релізі.

Попередня оцінна вартість незаявленого коштовного каміння становить близько 383 тис. грн.

Загальна вартість затриманих товарів становить 661 тис. грн.

Складено протокол про порушення митних правил. Ведеться дізнання.

 

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