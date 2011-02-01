Одеська міськрада ухвалила скоротити штат мерії
02:05, 01 лютого 2011Суспільство
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Усіх скорочених завчасно попередили
Одеська міська рада сьогодні на сесії ухвалила рішення про скорочення штату співробітників мерії на 21% - з 1806 до 1434 службовців.
Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок реорганізації кількість відділів, управлінь і департаментів міськради - юридичних осіб - скорочено з 36 до 30.
«Усіх 372 співробітників, які підлягають звільненню, завчасно попередили про скорочення», - заявив на брифінгу перший віце-мер Одеси Сергій ЧЕРНЕНКО, який готував пакет проектів рішень сесії. За його словами, «вони одержать гарантовані державою виплати і соціальні гарантії».
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