Одеська міськрада ухвалила скоротити штат мерії

Одеська міська рада сьогодні на сесії ухвалила рішення про скорочення штату співробітників мерії на 21% - з 1806 до 1434 службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок реорганізації кількість відділів, управлінь і департаментів міськради - юридичних осіб - скорочено з 36 до 30.

«Усіх 372 співробітників, які підлягають звільненню, завчасно попередили про скорочення», - заявив на брифінгу перший віце-мер Одеси Сергій ЧЕРНЕНКО, який готував пакет проектів рішень сесії. За його словами, «вони одержать гарантовані державою виплати і соціальні гарантії».