Погода на завтра

2 лютого, за прогнозами синоптиків, у північних, східних та місцями в центральних областях України пройде невеликий сніг, на решті території - без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах утримається ожеледиця. В західній та південній частині вночі та вранці подекуди тумани. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в південних, центральних та східних областях при проясненнях місцями 10-13°, в Карпатах до 16° морозу, вдень 0-5° морозу; на Прикарпатті та Закарпатті вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області збережеться хмарна з проясненнями погода. Можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу. По м. Києву температура вночі 3-5°, вдень 1-3° морозу.