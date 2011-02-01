Українські письменники вимагають бойкотувати Мінську книжкову виставку

Українські письменники вимагають від Держкомтелерадіо, яке очолює Юрій ПЛАКСЮК, бойкотувати Мінську міжнародну книжкову виставку-ярмарок, яка відбуватиметься 9-14 лютого і на яку заплановано виїзд представницької делегації з України.

Про це йдеться у відкритому листі, переданому УНІАН.

«Інформація про переслідування творчих людей у Республіці Білорусь обурює літературну громадськість України. Так, за повідомленнями ЗМІ, провідного поета Білорусі Уладзіміра НЯКЛЯЄВА спочатку заарештували, а тепер тримають вдома без права користуватися інтернетом і навіть підходити до вікон своєї квартири», – йдеться в листі.

«Інша письменниця, українка за походженням, Наталка БАБІНА стала жертвою білоруського КҐБ, коли працівники останнього конфіскували у неї комп’ютер з підготованим уже другим виданням роману „Рыбін горад” – а нагадаємо, що екс-посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ свого часу брав участь у презентації першого видання, високо оцінив правдивість авторки в описі сучасного стану справ у Білорусі. Переклади роману „Рыбін горад” вийшли у Польщі, готується шведське, англійське та українське видання», – зауважують письменники.

За словами літературних діячів, “тиск та прямі переслідування письменників і поетів режимом Олександра ЛУКАШЕНКА не можуть залишити байдужими українців”.

«Тому ми, літератори України, журналісти, читачі та уся літературна спільнота вимагаємо від Держкомтелерадіо бойкотувати Мінську міжнародну книжкову виставку-ярмарок, що відбуватиметься 9-14 лютого і на яку заплановано виїзд представницької делегації з України. Ми закликаємо також усіх видавців України проявити солідарність із репресованими митцями Білорусі й відкликати свою участь у складі української експозиції. Якщо ми не підтримаємо одне одного в небезпечній для будь-якої розумної людини політичній обстановці, завтра репресії проти митців розпочнуться і в Україні. Приклад Марії МАТІОС – яскраве свідчення тому», – наголосили письменники.

Під листом підписалися: Сергій ЖАДАН, Лариса ДЕНИСЕНКО, Андрій КОКОТЮХА, Світлана ПОВАЛЯЄВА, Василь ШКЛЯР, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Галина ВДОВИЧЕНКО, Сергій ПАНТЮК, Анатолій ДНІСТРОВИЙ, Іван АНДРУСЯК, Міла ІВАНЦОВА, Олена ЗАХАРЧЕНКО, Олена БІЛОЗЕРСЬКА, Ілона ДОВГАНЬ, Леся ГАНЖА, Анна БАГРЯНА, Микола КРАВЧЕНКО, Ростислав СЕМКІВ, Костянтин ГРУБИЧ, Віталій ГАЙДУКЕВИ, Вікторія ГОРБУНОВА, Ірина ПЛЕХОВА, Артем ЗАХАРЧЕНКО, Отар ДОВЖЕНКО, брати КАПРАНОВИ.