У Києві горів університет харчових технологій

Сьогодні, 1 лютого, о 12 годині до Головного управління МНС України в місті Києві надійшов сигнал про пожежу на вулиці Володимирській, 68. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що загоряння сталося в підсобному приміщенні підвалу корпусу „Є” Національного університету харчових технологій, де розміщується відділ кадрів та бухгалтерія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в місті Києві, дим, що стрімко розповсюджувався по сходовій клітині будівлі, відрізав шляхи евакуації для працівників навчального закладу. У зв’язку з чим бійці 4-ої пожежної частини, які першими прибули на місце події оперативно вжили заходів з евакуації людей. За допомогою двох висувних драбин з третього поверху будівлі рятувальники зняли четверо людей; ще двом допомогли спуститися по автодрабині з п’ятого поверху будівлі. Крім шести врятованих, ще двадцятеро працівників були евакуйовані. На щастя, ніхто з них не постраждав.

В цей момент тривало гасіння пожежі, над ліквідацією якої працювала техніка з чотирьох пожежних частин міста, і вже о 12 год. 34 хв. вогонь був приборканий.

На разі на місці пожежі працює дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління МНС, яка встановлює причини виникнення пожежі.