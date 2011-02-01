Дата візиту Януковича до Великої Британії ще не визначена

Дата візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Великої Британії поки що не визначена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР.

При цьому він підкреслив, що Велика Британія надає великого значення візиту Президента України до Лондона.

«Звичайно, ми розглядаємо візит Віктора ЯНУКОВИЧА як дуже важливу подію, але поки що конкретна дата цього візиту не визначена», - сказав посол.

При цьому він підкреслив, що днями у Давосі Президент України зустрічався з прем`єр-міністром Великої Британії Девідом КЕМЕРОНОМ.