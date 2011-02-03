Особлива роль російської літератури потрапила до Концепції нишком

Деякі тези Концепції літературної освіти, затвердженої напередодні Міністерством освіти, були внесені туди без відома розробників. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньої української літератури Микола Сулима, який є одним із розробників концепції.

«Теза про особливу роль російської літератури в Концепції літературної освіти з’явилася так би мовити підпільно. Спочатку цю концепцію вивісили анонімно на сайті, потім вона з’явилася під нашими підписами, але я цієї концепції не візував. Коли б мені давали на підпис цей текст, я би відмовився його підписати. Але підпис мій стоїть, і я повинен виправдовуватися, що брав участь у формуванні цієї концепції», – сказав М.Сулима.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту затвердило цього тижня Концепцію літературної освіти. У документі зокрема йдеться про те, що «особлива роль належить російській літературі як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей».