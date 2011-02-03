Побутовим газом отруїлися четверо дітей і мама

У Львові побутовим газом отруїлися четверо дітей та їхня мати.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, сьогодні вранці до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про отруєння газом мешканців одного з будинків у Львові.

Вніслідок отруєння до реанімаційного відділення Львівської комунальної дитячої лікарні було госпіталізовано чотирьох дітей, віком від 10-ти до 16-ти років. До реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні поклали їхню матір.

Всі вони отруїлися побутовим газом через те, що жінка увімкнула газову плиту для обігріву приміщення, повідомляє прес-центр.