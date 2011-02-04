Завтра до Москви приїдуть українці з 15-20 міст Росії

З ініціативи Надзвичайного і Повноважного Посла України в Росії Володимира ЄЛЬЧЕНКА, завтра, 5 лютого, в посольстві України у Москві відбудеться представницьке зібрання активістів українських громадських організацій Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили у посольстві України у Москві.

«Під час зібрання планується всебічно розглянути сучасний стан та перспективи діяльності українських громадських організацій Росії. Особливу увагу буде приділено майбутньому діяльності всеросійської української організації. Посол України має намір закликати до об’єднання зусиль з метою збереження Організації українців Росії, запропонувати учасникам зібрання висловити пропозиції, які б сприяли підвищенню ефективності дальшої роботи української громадської організації федерального рівня», - йдеться у повідомлені посольства..

Відзначається, що українським активістам буде також запропоновано викласти своє бачення щодо дальших пріоритетних напрямів співробітництва між українськими громадськими організаціями Росії та Українською державою.

Ініціатива посла України знайшла відгук та широку підтримку з боку української громади Росії. Крім представників українських організацій та земляцтв Москви, на зібрання в посольстві України прибудуть українські активісти з Архангельська, Воронежа, Казані (Республіка Татарстан), Курська, Нижнього Новгорода, Омська, Санкт-Петербурга, Петрозаводська (Республіка Карелія), Саратова, Сургута, Ульяновська, Уфи (Республіка Башкортостан), Хабаровська, Якутська (Республіка Саха), Ярославля та низки інших російських міст.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховний суд Росії ухвалив остаточне рішення про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії. Міністерство юстиції РФ добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності».

Крім того, позов Мінюсту базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

31 січня Верховний суд РФ за заявою Міністерства юстиції Росії припинив провадження про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).