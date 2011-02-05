Посольство КНР подарувало харківському УБОЗу бронетранспортер

Посольство Китайської Народної Республіки на знак подяки за розкриття злочину передало у подарунок харківському Управлінню боротьби з організованою злочинністю від китайських громадян бойовий бронетранспортер БРДМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі міліції Харківщини, делегація Посольства КНР в Україні на чолі з першим секретарем посольства СЮЙ Чжунсінь спеціально побувала у Харкові, де зустрілася з начальником УБОЗу Дмитром ЛАЗАРЄВИМ, щоб висловити вдячність за оперативне розкриття викрадення громадянки Китаю з метою викупу.

«Я хочу висловити велику подяку від імені нашого посольства та нашого народу усім співробітникам міліції, не тільки Харківської області, але й всієї України, за те, що вони так оперативно розкрили злочин, вчинений стосовно нашої громадянки», - сказав дипломат.

Коментуючи подію, начальник Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА зазначила в інтерв’ю УНІАН, що «убозівцям» довелося штурмом звільняти заручницю, батьки китаянки відчули, з якою небезпекою була пов’язана операція звільнення дочки, і на знак подяки за свої кошти придбали бронетранспортер для харківської міліції».

Як повідомляв УНІАН, інформація про викрадення 28-річної громадянки Китаю до Головного управління МВС України в Харківській області надійшла 26 грудня 2010 року. Того ж дня чоловіку потерпілої, який перебував у Китаї, зателефонував незнайомий з вимогою викупу за звільнення дружини у розмірі 2 млн. юанів (300 тис. дол. США).

Працівниками харківського УБОЗу 27 грудня у Дніпропетровську жінка була звільнена. За скоєння злочину були затримані члени злочинної групи.