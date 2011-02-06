Працівники Новоукраїнської міськради відмовилися від преміальних

Загальні збори колективу виконавчих органів Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області прийняли рішення про зменшення надбавок та премій для всіх без винятку працівників, що дозволить зменшити видатки на 463 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Інформаційний портал Новоукраїнки з посиланням на слова міського голови Олександра КОРІННОГО.

Він заявив, що торік на утримання апарату міськради було витрачено 1,213 млн. грн., за цьогорічним кошторисом сесією міської ради передбачалось 1,436 млн. грн.

«Фактично, працівники апарату добровільно відмовилися від надбавок, віддавши ці кошти на першочергові потреби із благоустрою міста. Апарат ради, незважаючи на ріст зарплат та подорожчання пального, канцелярських приладів, отримає на своє утримання на 263 тис. грн. менше, ніж у минулому році», — зазначив О.КОРІННИЙ.

За його словами, для Новоукраїнки бюджет на 2011 рік вже не буде бюджетом «проїдання».