Платіні: членство України в УЄФА не буде призупинене

Членство України в УЄФА не буде припинене. Про це заявив в Реймсі президент УЄФА Мішель Платіні. «Ситуація повернулася в норму. Україні більше не загрожує припинення членства», – наводить його слова ІТАР-ТАСС.

УЕФА 28 січня зажадала від української влади гарантій, що її представники припинять втручання в діяльність національної асоціації – Федерації футболу України. Інакше УЄФА загрожувала позбавити права участі команди України в змаганнях, що проводяться під егідою УЕФА, а також заборонити проведення на території країни фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року.

Офіційний представник ФФУ Сергій Васильєв запевнив у неділю західні ЗМІ, що українська федерація «не коментуючи лист УЄФА і шанобливо ставлячись до неї, як член цієї організації, виконає її вимоги».