Міліція Севастополя просить допомогти розкрити вбивство дівчат

Керівництво УМВС України в місті Севастополі звернулося до жителів міста з проханням про допомогу в розкритті вбивства неповнолітніх Тетяни Мізіної і Анастасії Балябіної.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення розміщене сьогодні на веб-сайті міської міліції під назвою «ВЗГ УМВС повідомляє». У повідомленні також зазначається, що «за інформацію, яка допоможе в розкритті вбивства дівчаток, гарантована грошова винагорода». Вказано також номер телефону, за яким жителі міста можуть зробити повідомлення.

За неперевіреною інформацією, цієї п`ятниці начальник Ленінського райвідділу міліції розіслав начальникам інших райвідділів міліції УМВС України в місті Севастополі, керівникам підрозділів і відділів УМВС України в місті Севастополі орієнтування на підозрюваного у вбивстві А.Балябіної і Т.Мізіної. Крім того, розіслано фоторобот можливого злочинця.

Як повідомлялося, 10-річна А.Балябіна і 11-річна Т.Мізіна пішли з двору 4 січня і не повернулися. З 5-го січня було організовано їхній пошук міліцією, до якого підключилася і громадськість міста. 10 січня міліція порушила кримінальну справу. Пізно ввечері 29 січня дівчатка були знайдені мертвими в районі гаражів зі слідами насильницької смерті. Дітей поховали 4 лютого на міському кладовищі.

3 лютого міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ на прес-конференції в Севастополі заявив, що в резонансній кримінальній справі про скоєне в Севастополі вбивство двох малолітніх дівчаток є особи, яких можна вважати підозрюваними. «У цій справі є особи, яких можна вважати підозрюваними, з інших регіонів України. Тому необхідна взаємодія всіх структурних підрозділів МВС у цілому», - сказав він. Міністр вважає, що «сил і можливостей міліції Севастополя цілком вистачає для роботи у цій справі». Він висловив переконання, що міліція знайде злочинців. Разом з тим, А.МОГИЛЬОВ відзначив, що в Севастополі залишаться працівники центрального апарату МВС, «які координуватимуть роботу всіх підрозділів севастопольського УВС і робитимуть запити до УВС інших міст».

За словами А.МОГИЛЬОВА, мотивів для скоєння злочину розглядається дуже багато, висунуто близько 10 версій у цій справі. При цьому міністр відзначив, що не може обнародувати будь-яку інформацію у справі, оскільки це викличе різні пересуди. «У таких справах, якщо я розповідатиму в подробицях, а завтра ми затримаємо злочинця, то він скаже, що про картину злочину він дізнався від мене. Тому я не маю права багато чого говорити. Єдине, що я вам скажу: дівчатка загинули від ножових поранень. Інформація, що була у ЗМІ про розчленовування... такого немає», - зазначив міністр.

Він також повідомив, що міліції поставлено завдання в максимально короткі терміни розкрити злочин.