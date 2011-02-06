У Тернополі презентували книгу «ОУН (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби».

Як передає кореспондент УНІАН, книгу тернопільського історика та громадського діяча Святослава ЛИПОВЕЦЬКОГО презентували з нагоди 70-річчя створення Революційного проводу ОУН. Участь у заході, організованому Молодіжним націоналістичним конгресом, взяли представники громадських організацій та науковці.

Книга складається із 20 розділів, у ній представлено багато світлин з архіву автора, Центру національного відродження та Центру досліджень визвольного руху.

У книзі розповідається про визвольні змагання на Наддніпрянській, Західній та Карпатській Україні, віхи створення визвольних організацій, найгучніші процеси над членами ОУН, також у ній представлено життєпис Степана Бандери та Євгена Коновальця, спогади про перебування націоналістів в місцях ув’язнення, хроніка створення УПА, матеріали про діяльність ОУН на еміграції, в радянській Україні та в період незалежності нашої держави.