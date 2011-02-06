Від укусів на Сумщині постраждали майже 3 тис. осіб

У 2010 році в Сумській області з приводу укусів тваринами до медичних закладів звернулося 2845 осіб, із них майже третина – жителі обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації з посиланням на фахівців обласної СЕС.

Із загальної кількості постраждалих 609 пройшли щеплення від сказу, решта – відмовилися. 573 особи були покусані домашніми собаками та котами.

Захворювання тварин на сказ було зареєстровано у 18 районах та містах області.

Як запевняють медики СЕС. завдяки своєчасно проведеній санітарно-епідеміологічній роботі та завчасній лікарській допомозі з 1987 року і по сьогоднішній день в Сумській області не зафіксовано жодного летального випадку від сказу.