Відкриється Міжнародний Інвестиційний форум Київської області

10-00 - Відбудеться урочисте відкриття Міжнародного Інвестиційного форуму Київської області „Стратегія Київщини: Партнерство. Інвестиції. Розвиток.” Захід відбудеться за підтримки МЗС України. У роботі Форуму візьмуть участь міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк, генеральний секретар Асамблеї Європейських Регіонів (Франція) Клаус Кліпп, голова КОДА Віра Ульянченко (Палац мистецтв „Український дім”, вул.. Хрещатик, 2). Реєстрація представників ЗМІ о 9-00; 12-30 - прес-конференція для ЗМІ (прес-центрі „Український час”, вул.. Хрещатик, 2, 2-й поверх); 14-30 - засідання секцій (там же); 17-30 - підписання Угод і Протоколів про наміри співпраці Київщини з інвесторами (там же); 18-00 - офіційний прийом керівництва Київської області. Потрібна акредитація. Телефон: 286-80-23.

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