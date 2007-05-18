У Києві СБУ ліквідувала канал нелегальної міграції

Управління СБУ в м. Києві ліквідувало канал нелегальної міграції, організатори якого отримували за кожного іноземця 10 тис. доларів США

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, співробітниками управління розкрито схему функціонування каналу транснаціональної нелегальної міграції, за допомогою якого вихідців з країн Південно-Східної Азії незаконно потрапляли до країн Євросоюзу. В результаті операції спецслужби діяльність каналу припинено.

У столиці затримано двох іноземців-організаторів, а також викрито банківські рахунки, через які здійснювалося фінансування протиправної діяльності.

З’ясовано, що організатори мешкали в Україні легально - за посвідками на проживання. Через своїх спільників за кордоном вони організовували прибуття потенційним незаконним мігрантам до Білорусі нібито на навчання. Потім зловмисники забезпечували іноземцям незаконне переправлення через білорусько-український кордон й приїзд до Києва. Певний час нелегалів переховували на орендованих квартирах, надавали посвідки біженців та відправляли до Європи. За допомогою міжнародної банківської мережі переказу грошей організатори каналу отримували винагороду від родичів мігрантів - близько 10 тис. доларів США за кожного нелегала.

Управлінням СБУ в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, лише в квітні-травні, в рамках заходів щодо протидії незаконній транснаціональній міграції, УСБУ ліквідовано в Києві ще три канали нелегальної міграції. Зокрема, до кримінальної відповідальності притягуються зловмисники, які забезпечували громадян України фальшивими документами для виїзду до Західної Європи. Заарештовано й громадянина Індії, який організовував для земляків-мігрантів переправлення через територію України. Також в результаті спільної операції, проведеної із органами міліції, затримано одного з лідерів міжнародної злочинної організації на прізвисько “Кащей”. Використовуючи підроблені закордонні паспорти, зловмисники переправляли громадянок України до Чехії для сексуальної експлуатації у підпільних будинках розпусти.

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