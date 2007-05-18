Танці з донецькими: як біло-блакитні «відривалися» на Майдані (фоторепортаж)
Акція перетворилася на справді народну...
Нам хліба не треба – нам свято давай! Цю злегка переінакшену приказку вчора із завзяттям і вогником утілювали на Майдані прихильники антикризової коаліції. Протягом двох днів, не дочекавшися виступу свого лідера (втім, організатори акції чесно оголосили, що у четвер присутнім на центральній площі столиці належить рясно вкриватися потом без підтримки першої особи), мітингуючі вирішили зробити акцію справді народною. А що в наших широтах може бути більш народним, ніж народне гуляння? Головне, щоб проходило це дійство із смаком і завзяттям, незважаючи ані на холод, ані на спеку.
|Стомлені очікуванням прихильники коаліції і в саму спеку не побоялися зануритися в запальні танці
|Старше покоління приєдналося до молоді: чудове па де труа – може не так витончено, але набагато щиріше, ніж у Большому театрі
|Сучасні танці також не залишили байдужими пенсіонерів. Деякі навіть намагалися урізноманітити їх «прийомами з палицею», явно авторства китайських кінематографістів
|Виявилось, що перейняти частину «дискотечних» рухів не так вже і складно...
... і який дует склався! Любо-мило
"Втомлені сонцем" відпочивали осторонь
Щоправда, у «сильної» половини танцювальний запал закінчувався трохи раніше. Зате «слабка» всупереч усьому не збиралася відступати ані перед спекою, ані перед нудьгою
Фото Євгена Орловського / УНІАН