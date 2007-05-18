Танці з донецькими: як біло-блакитні «відривалися» на Майдані (фоторепортаж)

Нам хліба не треба – нам свято давай! Цю злегка переінакшену приказку вчора із завзяттям і вогником утілювали на Майдані прихильники антикризової коаліції. Протягом двох днів, не дочекавшися виступу свого лідера (втім, організатори акції чесно оголосили, що у четвер присутнім на центральній площі столиці належить рясно вкриватися потом без підтримки першої особи), мітингуючі вирішили зробити акцію справді народною. А що в наших широтах може бути більш народним, ніж народне гуляння? Головне, щоб проходило це дійство із смаком і завзяттям, незважаючи ані на холод, ані на спеку.

Щоправда, у «сильної» половини танцювальний запал закінчувався трохи раніше. Зате «слабка» всупереч усьому не збиралася відступати ані перед спекою, ані перед нудьгою

Фото Євгена Орловського / УНІАН