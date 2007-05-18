Українці не розуміють політики, але лізуть до неї частіше за європейців

Українці більше цікавляться політикою, ніж громадяни країн-членів Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник директора Інституту соціології НАН України Євген ГОЛОВАХА, презентуючи дослідницький проект “Україна – Європа”.

“Так, в Україні «дуже цікавляться» політикою майже 20% населення, в сусідній Польщі — лише 6%. Найближче до українців - громадяни Німеччини, Данії й Ірландії - 16%. Найменшою мірою цікавить політика чехів, португальців та іспанців. Українці не тільки ведуть перед в Європі за рівнем інтересу до політики, вони також є одними з перших серед тих, хто вважає політику настільки складною, аби зовсім не розуміти, що ж у ній відбувається насправді”, - сказав Є.ГОЛОВАХА.

За його словами, краще за українців на політиці знаються тільки громадяни Австрії, Данії, Ісландії й Ірландії, натомість британці й французи, чехи й поляки розуміються на політиці куди менше, ніж громадяни України. “Оцінюючи ці дані, не можна не зазначити, що у 2004 році лише 11% громадян України дуже цікавилися політикою. Так було й у попередні роки. Напевно, вирішальну роль у підвищенні інтересу до політики в Україні відіграли останні президентські вибори. Саме після цього українці від практично повної недовіри до державно-політичних інституцій перейшли до позиції більшої довіри”, - додав соціолог.

Є.ГОЛОВАХА повідомив, що невдовзі після Помаранчевої революції за шкалою довіри громадяни України виставили такі оцінки владним структурам і політичним інституціям: Верховній Раді - 4,8 балів, політикам - 3,7, політичним партіям - 3,6 (0 - повна недовіра, 10 - повна довіра, 5 - середній бал). “З огляду на такі оцінки наші співвітчизники посідають середні позиції в загальноєвропейському списку. В Європі, подібно до України, мало довіряють політикам і партіям. Найвища оцінка довіри у Данії - 5,7, найнижча у Португалії - 1,9,” - уточнив Є.ГОЛОВАХА.

“Проте правовій системі в більшості країн ЄС довіряють значно більше, ніж в Україні, де оцінки довіри до судової системи дорівнюють 3,7, до міліції - 3,3. Що стосується міліції, то такого низького рівня довіри, як в Україні, не спостерігається в жодній країні ЄС, тоді як за рівнем довіри до судово-правової системи українці наближаються до громадян Польщі, Чехії, Словенії та Словаччини. Мабуть, недовіра до судів - це спільне лихо держав, які переживають посткомуністичну трансформацію, незалежно від того, де вона відбувається, - в ЄС чи в СНД”, - резюмував Є.ГОЛОВАХА.

Інститут Соціології НАН України проводив соціологічне дослідження “Україна-Європа” в рамках загальноєвропейського моніторингового проекту “Європейське соціальне дослідження” (ESS), в якому брали участь 24 держави ЄС та Україна (керівник проекту – професор Лондонського університету Роджер ДЖОВЕЛ).

В Україні опитування проводилось у березні-квітні 2005 року за участю 2000 респондентів.