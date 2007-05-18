Українці найменше в Європі задоволені своїм життям - з чого б це?

В Україні серед країн Європи - найнижчий рівень задоволеності громадян своїм життям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник директора Інституту соціології НАН України Євген ГОЛОВАХА, презентуючи дослідницький проект “Україна – Європа”.

"Порівнюючи індекс життєвої задоволеності в Україні та країнах ЄС, мусимо, на превеликий жаль, констатувати, що за шкалою від 0 до 10 оцінка задоволеності життям в Україні є найнижчою в Європі - 4,4 бала. Більш того, лише в Україні ця оцінка перебуває в негативній частині шкали (нижче за 5 балів), а це означає, що в Україні переважають негативні оцінки”, – сказав Є.ГОЛОВАХА.

За його словами, найбільше задоволені життям громадяни Данії (8,5 бала). “Найближче до українців за рівнем задоволеності перебувають словаки та угорці (5,7)”, - констатував соціолог.

Є.ГОЛОВАХА також звернув увагу на те, що аналогічний розподіл оцінок спостерігається також у відповідях на запитання «Якщо говорити в цілому, наскільки Ви щасливі?». За його словами, “найменш щасливими в Європі знову ж таки виявилися українці - 5,6 бала та їхні сусіди словаки - 6,2, а найщасливішими - датчани (8,3) та ісландці (8,5)”. Водночас, зауважив соціолог, “розглядаючи ці несприятливі для України порівняльні оцінки, залишається втішатися лише тим, що щасливих людей в Україні все одно трохи більше, ніж нещасливих (про це свідчить середня оцінка, що перевищує 5 балів)”.

Разом із тим Є.ГОЛОВАХА наголосив, що з оптимізмом можна сприймати той факт, що особиста безпека в Україні далеко не найгірша в Європі. “Так, за останні 5 років жертвами пограбування або фізичного насильства в Україні стали 18% громадян (або їхніх родичів), тоді як у вельми благополучній Швеції - 27% (у Данії - 26%, у Франції - 27%, у Польщі - 21%), найбезпечнішим є життя громадян в Австрії й Німеччини, де від пограбувань і насильства за останні 5 років постраждало тільки 10%”, - повідомив Є.ГОЛОВАХА.

Водночас соціологи здивовані тим, що зовсім іншу картину зафіксовано у відповідях на запитання «Наскільки безпечно Ви почуваєтеся, коли йдете у сутінках районом, у якому мешкаєте?». “У повній безпеці почуваються 46% датчан, 36% шведів і лише 15% громадян України. Напевно, у країнах ЄС випадки пограбувань і насильства більшою мірою характерні не для районів масового проживання громадян. Натомість в Україні безпека є вищою у публічних місцях, ніж у «спальних районах», - резюмував він.

Інститут соціології НАН України проводив соціологічне дослідження “Україна-Європа” в рамках загальноєвропейського моніторингового проекту “Європейське соціальне дослідження” (ESS), в якому брали участь 24 держави ЄС та Україна (керівник проекту – професор Лондонського університету Род жер ДЖОВЕЛ).

В Україні опитування проводилось у березні-квітні 2005 року за участю 2000 респондентів.