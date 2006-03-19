Нинішні студенти житимуть при комунізмі

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, у вітальному слові глава держави відзначив, що у студентське містечко не матиме собі рівних на території Європи. Крім житла для студентів і сімейних студентів та аспірантів, на його території заплановане будівництво культурно-розважального центру на 4 тисячі місць, стадіону, спортивного комплексу, лікарні, оздоровчого центру, бібліотеки і навіть церкви та пологового будинку.

У помешканнях, які будуть облаштовані за європейськими стандартами, зможуть жити близько 7 тисяч студентів. Житлова площа на одну особу складатиме 16 квадратних метрів.

На будівництво студмістечка, за словами Президента, з бюджету виділено 20 мільйонів гривень. Розташується воно на 15 гектарах землі.

Звертаючись до студентів, Президент наголосив, що цей проект – «свідчення того, що ви потрібні Україні мудрими, компетентними і патріотичними». «Це робиться заради України», – додав глава держави.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що сьогоднішні студенти належать до покоління, «яке дасть відповідь на ключові виклики, що сьогодні стоять перед Україною». «Коли ми говоримо про те, де ключ від успішного майбутнього, я переконаний, для прогресу нація повинна мати високоосвічену молодь», – наголосив Президент. Тому, за його словами, сьогоднішній проект – «це не просто пакет в упаковці виборчої компанії для молодих людей», це завдання, яке влада мусить реалізувати заради майбутнього країни.

Говорячи про освіту у нашій державі, В.ЮЩЕНКО наголосив, що пріоритетом для влади є забезпечення доступності вищої школи. «У цьому році ми приблизно на 25% збільшили до існуючої бази об’єм державного замовлення на фахівців вищої совіти. По деяких вузах рівень замовлення сягає до 80%. Це відповідь, як дати можливість понад 15 тисячам нових студентів отримати через політику державного замовлення місця у вищій школі», – сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що «це тільки початок».

Участь у церемонії відкриття взяли міністр освіти та науки України Святослав НІКОЛАЄНКО, перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК, Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, ректори столичних вузів.