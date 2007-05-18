Ульянченко збирається будувати діснейленд

Київська облдержадміністрація розробляє проект будівництва під Києвом міста розваг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в рамках інвестиційного форуму «Стратегія Київщини: Партнерство. Інвестиції. Розвиток».

За її словами, для цього планується виділити 150-200 га землі.

Поки що, повідомила губернатор, конкретне місце для будівництва такого центру не вибрано, вивчаються ділянки в Обухівському, Броварському і Бородянському районах.

В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що даний центр розваг буде оснащений усім необхідним і для дорослих, і для дітей, включаючи щось схоже на Діснейленд, атракціони, готелі тощо.