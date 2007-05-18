Проти міліціонера, який п`яним скоїв наїзд на дітей, порушили справу
Начальник райвідділу написав рапорт
На Волині порушено кримінальну справу стосовно міліціонера, який скоїв наїзд на дітей
Прокуратурою Горохівського району Волинської області порушено кримінальну справу стосовно міліціонера, який скоїв наїзд на дітей.
Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області, справу порушено за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України, згідно з якою порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі згаданий працівник міліції перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Як повідомляє ЦЗГ, 17 травня відбулася розширена оперативна нарада за участю начальника УМВС, керівників структурних підрозділів Управління, міськрайвідділів, а також заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС полковника міліції Аркадія ЗАПОРОЖЦЕВА. За результатами наради, зокрема, підготовлено подання про звільнення з органів внутрішніх справ двох заступників начальника Горохівського райвідділу та начальника відділу дільничних інспекторів міліції цього ж райвідділу. Підготовлено клопотання в МВС України про звільнення з посади керівника відділу дільничних інспекторів УМВС України в області.
Також накладено суворі дисциплінарні стягнення на одного із заступників начальника УМВС України у Волинській області, а також начальника відділу громадської безпеки УМВС. При цьому начальник згаданого райвідділу з власної волі написав рапорт про звільнення від займаної посади.
Колегією УМВС намічено низку заходів, спрямованих на попередження будь-яких порушень норм закону та етики з боку особового складу органів внутрішніх справ.
Як повідомлялося, 16 травня близько 20-ї години в м. Горохів, що на Волині, дільничний інспектор міліції Горохівського РВ УМВС України у Волинській області, перебуваючи в нетверезому стані, скоїв наїзд на 3 дітей, які гралися у пісочниці. Двоє з них загинули на місці трагедії, а третя дитина з травмами була доставлена в Горохівську центральну районну лікарню.