Черновецький обіцяє заплатити тому, хто обгрунтує його тарифи

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КМДА оголосила тендер
Київська міська державна адміністрація оголосила тендер на проведення експертизи економічного обгрунтування тарифів на комунальні послуги.
Як повідомив УНІАН начальник Головного управління з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, попередній, оголошений у квітні, тендер на проведення аудиту тарифів було скасовано через неправильні формулювання в документах тендеру.
Як пояснив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, сесія Київради 8 лютого цього року прийняла рішення про проведення аудиту тарифів – тобто перевірку правильності формування тарифів. Проведення аудиту було доручено КМДА і таким чином Управління з питань цінової політики оголосило тендер на проведення “аудиту”.
“В ході роботи з Тендерною палатою ми дійшли висновку, що це неграмотний запис. Тому що аудит проводиться або фінансових, або бухгалтерських звітних документів. А сесія мала на увазі саме експертизу економічного обгрунтування тарифів. У зв’язку з цим ми вимушені були скасувати проведення цього тендера”, - поінформував він.
В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ також зазначив, що попередня сесія Київради внесла відповідні зміни у своє рішення, тобто термін “аудит” замінила на термін “експертизу”.
“Наскільки мені відомо, це буде на наступній сесії проведено. Але ми разом з тим вже оголосили тендер і 29 числа буде відкриття пропозицій на проведення експертизи економічного розрахунку тарифів”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.