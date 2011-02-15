Заступник губернатора про якість питної води в дитсадках і лікарнях

Івано-Франківській області уряд виділять від 5 до 10 млн. грн. на покращення якості питної води.

Про це повідомив журналістам заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Руслан ГУСАК, поінформували УНІАН у прес-службі голови ОДА.

Зокрема, за його словами, відповідно до національної програми «Питна вода України», Прикарпаттю буде виділено від 5 до 10 млн. грн. Ці кошти в першу чергу спрямують на покращення якості питної води у закладах соціальної сфери׃ дитячих садках, школах, лікарнях.

«Івано-Франківська область стане учасником пілотного проекту з будівництва локальних очисних споруд, - наголосив Р.ГУСАК. - Ці споруди будуватимуть спочатку в гірських районах Прикарпаття׃ Верховинському, Рожнятівському, Косівському та селах Яремчанської міськради».

Довідка УНІАН. Під час IV Міжнародного науково-практичного семінару «Ресурсозбереження та якісне водопостачання - стратегічний напрям розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в Україні», що відбувся минулої п`ятниці в місті Яремче, перший заступник міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ повідомив, що для реалізації національної програми «Питна вода України» у 2011 році уряд виділив 370 млн. грн. Кошти будуть спрямовані на будівництво локальних очисних споруд, хлораторних станцій та установок для вирішення проблеми якісного забезпечення питною водою. Загалом уряд планує виділити кошти на будівництво 23 тис. водоочисних споруд і локальних установок.

Програма «Питна вода України» діє з 2006 і розрахована до 2020 року. Наступного року уряд планує виділити на її реалізацію майже 1 млрд. грн. Торік за цією програмою було збудовано 56 очисних установок в Криму.

За офіційною інформацією МОЗ, через забруднення води торік було зареєстровано 41 спалах інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало більше п`яти тисяч людей.